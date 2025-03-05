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Zelikman
Caviar представила смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra в стиле пистолета Джона Уика
Samsung Galaxy S25 Ultra «Гадюка» будет иметь некоторые элементы, выполненные из 24-каратного золота

Компания Caviar, прославившаяся своими эксклюзивными версиями мобильных устройств, представила уникальный Samsung Galaxy S25 Ultra «Гадюка» или Viper, который превосходит даже самые роскошные модели бренда, выпущенный в единственном экземпляре.

Этот смартфон отличается титановым корпусом с PVD-покрытием и задней панелью, на которой изображён культовый пистолет Джона Уика. Особенностью дизайна являются функционирующие песочные часы, встроенные в рукоятку пистолета, хотя Caviar не раскрывает единицу измерения времени. Золотые элементы, выполненные из 24-каратного золота, придают Galaxy S25 Ultra премиальный вид. Как и в других модификациях Caviar, из-за массивной металлической задней панели беспроводная зарядка, вероятно, будет работать некорректно.

В остальном, спецификации Galaxy S25 Ultra «Гадюка» не претерпели изменений: устройство по-прежнему использует процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, имеет 6,9-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц, разрешением 3120х1440 пикселей и максимальной яркостью HDR в 2600 нит. Фотографические возможности обеспечиваются основной камерой на 200 Мп, сверхширокоугольным объективом на 50 Мп, телеобъективом на 10 Мп и перископическим телеобъективом на 50 Мп. 

Caviar выпустит Samsung Galaxy S25 Ultra Viper в стилистике «Джона Уика» в единичных экземплярах. Информация о стоимости будет предоставлена потенциальным покупателям по индивидуальному запросу.

#смартфоны #caviar #samsung galaxy s25 ultra #джон уик
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