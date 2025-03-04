Система компании оказалась самой слабой в борьбе с вариантами от Li Auto и Aito

Автомобильный блогер из Китая, Чэнь Чжэнь, провёл испытания системы Full Self-Driving от Tesla на дорогах Пекина. Результаты оказались неутешительными: множество сбоев в работе автопилота и семь штрафных квитанций. По информации Shine, китайские разработки от Li Auto и Aito продемонстрировали более высокую эффективность.

Во время движения в беспилотном режиме автомобиль Tesla систематически выезжал на велосипедные дорожки, пересекал сплошные линии разметки и двигался по полосам, предназначенным исключительно для поворота. В конечном счёте, это привело к выписке семи штрафов на имя блогера. Следует отметить, что система FSD относительно недавно начала функционировать в Китае. Предполагается, что со временем, по мере сбора данных и статистики, точность работы автопилота Tesla в Китае будет повышаться.

Журналисты автомобильного издания Dongchedi провели сравнительное тестирование систем помощи водителю Tesla Model Y, Li L7 и Aito M9. Результаты показали, что электрокар из Соединённых Штатов потребовал наибольшего внимания водителя, зафиксировано 24 вмешательства и 34 нарушения. Китайские автомобили продемонстрировали лучшие результаты: Li L7 - 9 вмешательств и 14 нарушений, Aito M9 - 12 и 14 соответственно.

Недавно в США владелец Tesla Cybertruck попал в дорожно-транспортное происшествие, используя систему автоматического управления. Автомобиль совершил столкновение со столбом. Несмотря на это, водитель высоко оценил уровень пассивной безопасности, предоставляемый электромобилем, вместо того, чтобы критиковать его.