Устройство также может похвастать 64-мегапиксельной камерой ночного видения.

Смартфон от Ulefone обладает внушительной толщиной — около 3.3 см, и защищен по стандартам IP68 и IP69K, гарантирующим полную водонепроницаемость. Прочная конструкция позволяет выдерживать падения с высоты до полутора метров. Специальный разъём на задней панели предназначен для подключения дополнительного микроскопа от Ulefone.

Модель Armor 34 Pro оснащена экраном с частотой 144 Гц и диагональю 6,95 дюйма, отображающим изображение в разрешении 2400х1080 пикселей. Питание обеспечивает аккумулятор ёмкостью 25 500 мАч, поддерживающий зарядку через порт USB-C мощностью до 66 Вт. Кроме того, устройство может выступать в роли портативного зарядного устройства, отдавая энергию другим гаджетам мощностью до 10 Вт. Устройство также имеет встроенный проектор, способный выдавать яркость до 150 люмен.

Для создания селфи Ulefone использует 32-мегапиксельную камеру (f/2.5), а для основных снимков предусмотрена 50-мегапиксельная камера (f/1.9), дополненная 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом (f/2.2) и 64-мегапиксельной камерой ночного видения (f/1.8) с четырьмя инфракрасными светодиодами и сенсором размером 1/2 дюйма.

Ulefone Armor 34 Pro появится на рынке уже скоро однако, производитель пока не раскрывает информацию о ценах. Известно, что смартфон будет доступен в единственной конфигурации с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.