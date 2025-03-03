Таким образом геймеры могут потерять доступ к игре спустя несколько лет

Поклонники PlayStation 5, ожидающие выхода Forza Horizon 5, должны принять к сведению, что игра будет доступна исключительно в цифровом виде. Разработчики подтвердили, что физическое издание не планируется, а это значит, что приобрести игру можно будет только через PlayStation Store. В магазине будут представлены три цифровые версии: Standard, Deluxe и Premium.

Это решение может вызвать вопросы, особенно учитывая практику удаления игр Forza из продажи по истечении срока действия лицензий. Отсутствие физического носителя может ограничить период, в течение которого игра будет доступна для приобретения. Хотя предыдущие игры, перешедшие с Xbox, также были цифровыми, история Forza с истечением лицензий вызывает опасения относительно долгосрочной доступности игры. Forza Horizon 5 уже появилась в чартах PlayStation Store в нескольких регионах.

Выпущенная в ноябре 2021 года, Forza Horizon 5 сейчас находится на четвертом году своей поддержки. Ожидается, что с появлением игры на PlayStation, обновление Horizon Realms станет доступно всем игрокам, добавив новый контент.

Предыдущая часть серии, Forza Horizon 4, вышедшая в 2018 году, поддерживалась в течение шести лет, прежде чем была снята с продажи в конце 2024 года. Microsoft и Playground Games заслуживают похвалы за бесплатное предоставление DLC в Steam, а некоторые владельцы DLC на Xbox получили полную версию игры без дополнительной платы.

Ранее, в 2020 году, с цифровых платформ была снята игра FH3 2016 года, просуществовав всего четыре года. Аналогичная участь постигла и FH2, которая была доступна с 2014 по 2018 год, а также первую Forza Horizon — 2012-2016. Иными словами, приобрести эти игры можно было на протяжении от четырех до шести лет.

Вполне возможно, что благодаря предстоящему релизу на PlayStation, лицензию FH5 продлят, что снимет опасения насчёт её недолгого существования. Однако, не станет неожиданностью, если игра будет доступна всего несколько лет после апрельского запуска. В любом случае, будь то несколько лет или более длительный срок, физическая копия важна для сохранения игры.