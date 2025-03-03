Однако, это инициатива пока касается только европейского рынка.

На выставке MWC 2025 в Барселоне компания Honor представила стратегию Alpha. Ключевым моментом стало обещание семилетней поддержки обновлениями операционной системы Android для устройств линейки Magic.

В этот период включены и обновления системы безопасности. Таким образом, компания выходит на один уровень с крупнейшими конкурентами, такими как Google и Samsung. Honor заявляет, что данная инициатива позволит владельцам Magic в течение долгого времени пользоваться новейшими разработками в области искусственного интеллекта и другими инновационными функциями.

Долгосрочная поддержка устройств предоставляет значительные преимущества, особенно если пользователь планирует эксплуатировать гаджет на протяжении многих лет. Владельцы не только получают доступ к новым функциям, предлагаемым каждой версией Android, но и могут быть уверены в актуальности системы безопасности.

Компания подтвердила, что эта инициатива применима к Magic7 Pro, но не затрагивает другие ранее выпущенные устройства. В будущем Honor планирует поддерживать следующие готовящиеся к выпуску устройства. Однако, младшие версии смартфон могут быть лишены расширенного периода обновлений. Исходя из заявлений Honor, речь пока идёт о флагманах.