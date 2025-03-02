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Zelikman
Tesla запускает свой сервис роботакси в Калифорнии, но с обычными водителями
Услуга поездок в беспилотном режиме станет доступна гораздо позже.

Помимо Техаса, Tesla стремится запустить свой сервис такси еще в одном американском штате. Bloomberg сообщает о заявке, поданной компанией в Калифорнии. В соответствии с этой заявкой, Tesla планирует самостоятельно управлять своим таксопарком, хотя полная автономия будет достигнута не сразу.

Агентство сообщает, что, судя по некоторым формулировкам в заявке, Tesla, по крайней мере на первых порах, предполагает эксплуатировать свой таксопарк с водителями-операторами. Более того, согласно калифорнийским правилам, для использования беспилотного транспорта компании-оператору необходимо получить дополнительное разрешение, процесс оформления которого пока даже не начат.

В свете падения продаж электрокаров, компания Tesla видит в сервисах такси потенциальный источник увеличения прибыли, как сообщает одно из агентств. Так, в 2024 году европейские продажи Tesla демонстрируют значительное падение, и тенденция сохраняется. По предварительным данным, в феврале спад может составить 45% при общем росте сегмента на 37%.

Tesla планирует запустить беспилотные такси на дорогах общего пользования уже в июне, но не в Калифорнии, а в Остине, штат Техас, где законодательство более благоприятно. Однако крупные американские автоконцерны выражают сомнения в финансовой целесообразности данного направления. Например, GM в начале февраля прекратил разработку собственного роботакси Cruise, преобразовав проект в подразделение по улучшению систем помощи водителю для обычных автомобилей.

#технологии #автомобили #tesla #транспорт #роботакси
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