Выпущены будут две версии: один с процессором Snapdragon 8s Elite и второй с Dimensity 8400.

По слухам, модель Z9 Turbo, работающая на базе Snapdragon 8s Gen 3, получит прямого наследника с обновленным чипом 8s Elite. Также ожидается, что Z10 Turbo Pro станет первым смартфоном iQoo с процессором Dimensity 8400.

Корпорация Vivo, материнская компания iQoo, предположительно, зарегистрировала оба аппарата под номерами V2452A и V2454DA в 3C. Новая сертификация указывает на поддержку зарядки мощностью 90 Вт для обоих устройств, что превосходит 80 Вт у Z9 Turbo и его версии Endurance. Предполагается, что серия Z10 Turbo предложит ещё более значительные улучшения в области аккумуляторов. Планируется использование новых кремний-углеродных батарей, причем ёмкость Pro-версии может достигать впечатляющих 7500 мАч.

Новые смартфоны получат плоские экраны с разрешением 1,5K. Однако, для достижения большей яркости, в этих дисплеях, вероятно, будет использована технология LTPS предыдущего поколения вместо современной LTPO, обычно применяемой в устройствах премиум-класса. Также появилась информация, что модели Z10 Turbo и Turbo Pro будут иметь пластиковую, а не металлическую рамку, и не будут оснащены передовыми ультразвуковыми датчиками отпечатков пальцев.

В то же время, подобное решение может позволить iQoo установить более привлекательную цену на эти модели, сделав их конкурентоспособными по отношению к таким потенциальным соперникам, как Poco X7 Pro в ценовом диапазоне 300-400 долларов.