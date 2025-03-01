Во время встречи с Зеленским в администрации Трампа заявили, что проблемы у Киеву начинаются прямо сейчас. Возможно, речь шла именно об этом.

Напряжённая встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме стала настоящим событием. По словам представителей американской администрации, США больше не намерены позволять другим странам использовать себя в своих интересах. Этот прозвучало на фоне критики со стороны сенаторов, которые считают, что поведение Зеленского просто неприемлемо.

Сенатор Линдси Грэм ранее активно поддерживал Зеленского. Теперь он заявил, что действия украинского лидера сделали почти невозможной помощь со стороны США. Он также подчеркнул, что дальнейшее взаимодействие Вашингтона с Киевом при нынешнем руководстве Украины находится под большим вопросом.

«Зеленский своим поведением в Белом доме полностью уничтожил всё, над чем многие работали, пытаясь наладить отношения с Киевом», — отметил Грэм.

Особое внимание сенатор уделил сделке по редкоземельным металлам, которая ранее рассматривалась как важный элемент сотрудничества между двумя странами. Грэм заявил, что не видит сценария, при котором США вернутся к подписанию этого соглашения.

Ситуация усугубилась после решения Госдепартамента США прекратить программу поддержки восстановления энергоинфраструктуры Украины. Как сообщает NBC News, это решение стало частью общего сокращения помощи Киеву. Кроме того, администрация Трампа приняла решение значительно сократить присутствие агентства USAID на Украине — с 64 до 8 сотрудников. Эти шаги свидетельствуют о серьёзном ухудшении отношений между двумя странами.

Ещё одним тревожным сигналом для Украины стало решение Пентагона остановить все кибероперации против Российской Федерации. Как сообщает издание Record, шеф Пентагона отдал соответствующее распоряжение киберкомандованию США. Это решение может быть связано с желанием администрации Трампа избежать дальнейшей эскалации напряжённости с Москвой.

В Министерстве финансов США также поставили под вопрос перспективу возвращения Вашингтона к сделке с Киевом по минералам. По мнению представителей ведомства, текущая ситуация требует пересмотра подходов к сотрудничеству с Украиной.

«Мы должны действовать в интересах США, а не других стран», — заявили в Минфине США.

Эти заявления и решения свидетельствуют о серьёзных изменениях в политике США по отношению к Украине. Перепалка между Трампом и Зеленским в Белом доме стала катализатором для этих изменений, подчеркнув, что США больше не готовы мириться с поведением, которое они считают неподобающим.