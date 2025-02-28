Также компания до конца года начнёт производство нового минивэна в России, но о какой модели идёт речь не раскрывается

JAC планирует начать российскую сборку пикапа T9 в ближайшее время. Сергей Садовенко, директор по продажам дистрибьюторской компании JAC, сообщил ТАСС, что запуск запланирован на летний период. Кроме того, к концу текущего года компания планирует наладить выпуск нового минивэна, которого пока нет в ассортименте бренда в России.

Сборка пикапа будет осуществляться на Ульяновском автозаводе, который является частью группы Sollers. В настоящее время ведутся переговоры по различным вопросам, включая логистику и доставку автомобилей дилерам. Запуск производственного процесса намечен на июнь-июль, а уже к концу лета российская версия T9 должна поступить в продажу. По словам Сергея Садовенко, JAC T9 является лидером продаж в сегменте пикапов на российском рынке в последние месяцы. На данный момент этот пикап предлагается в России только в одной комплектации по цене 3 549 000 рублей за автомобили, выпущенные в 2024 году.

Пока нет конкретной информации о том, каким будет минивэн, разрабатываемый для российского рынка. Производство этого минивэна также планируется разместить на одной из производственных площадок Sollers.

В конце января группа компаний Sollers объявила о начале сборки на УАЗе двух моделей пикапов, ST6 и ST8, оснащённых дизельным двигателем и шестиступенчатой механической коробкой передач, производство которых локализовано в России. Ранее была информация о планах переименовать JAC T9 и включить его в модельный ряд Sollers.