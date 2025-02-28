В руководстве компании заявили, что компания не будет использовать урезанную версия

В этом году ожидается выход HONOR Magic V4, который будет оснащён топовым процессором Qualcomm. Речь идёт о полноценной версии Snapdragon 8 Elite, а не о его урезанной 7-ядерной модификации.

Данная информация была подтверждена руководством HONOR. В частности, об этом заявил Ли Кун, генеральный директор, отвечающий за флагманские смартфоны HONOR. Подтверждение последовало в ответ на вопрос пользователя о возможности использования в HONOR Magic V4 7-ядерного варианта Snapdragon 8 Elite. Ли Кун заверил, что в устройстве будет установлен полноценный чипсет, подразумевая, очевидно, Snapdragon 8 Elite.

Стоит напомнить, что Snapdragon 8 Elite имеет 7-ядерную версию, предназначенную для более тонких устройств. Она обладает меньшей производительностью по сравнению с 8-ядерной, однако, разница не столь значительна. Отсутствие одного производительного ядра позволяет улучшить охлаждение и рассеивание тепла.

Благодаря отличной производительности в OPPO Find N5, самом изящном складном смартфоне, использование даже 7-ядерной версии Snapdragon 8 Elite в HONOR вряд ли вызовет недовольство. По слухам, HONOR Magic V4 может выйти даже раньше предполагаемого срока. Информация от Fixed Focus Digital указывает на возможный релиз в Китае в мае или начале июня. Международный запуск, скорее всего, состоится на выставке IFA, следуя примеру предыдущих моделей.