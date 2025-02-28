Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
HONOR Magic V4 получит полноценную версию Qualcomm Snapdragon 8 Elite
В руководстве компании заявили, что компания не будет использовать урезанную версия

В этом году ожидается выход HONOR Magic V4, который будет оснащён топовым процессором Qualcomm. Речь идёт о полноценной версии Snapdragon 8 Elite, а не о его урезанной 7-ядерной модификации.

Данная информация была подтверждена руководством HONOR. В частности, об этом заявил Ли Кун, генеральный директор, отвечающий за флагманские смартфоны HONOR. Подтверждение последовало в ответ на вопрос пользователя о возможности использования в HONOR Magic V4 7-ядерного варианта Snapdragon 8 Elite. Ли Кун заверил, что в устройстве будет установлен полноценный чипсет, подразумевая, очевидно, Snapdragon 8 Elite.

Стоит напомнить, что Snapdragon 8 Elite имеет 7-ядерную версию, предназначенную для более тонких устройств. Она обладает меньшей производительностью по сравнению с 8-ядерной, однако, разница не столь значительна. Отсутствие одного производительного ядра позволяет улучшить охлаждение и рассеивание тепла.

Благодаря отличной производительности в OPPO Find N5, самом изящном складном смартфоне, использование даже 7-ядерной версии Snapdragon 8 Elite в HONOR вряд ли вызовет недовольство. По слухам, HONOR Magic V4 может выйти даже раньше предполагаемого срока. Информация от Fixed Focus Digital указывает на возможный релиз в Китае в мае или начале июня. Международный запуск, скорее всего, состоится на выставке IFA, следуя примеру предыдущих моделей.

#смартфоны #гаджеты #honor #magic v4
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России предложили построить судоходный канал между Северным Ледовитым и Тихим океанами
22
Трамп заявил о намерениях вернуть оставленное в Афганистане оружие
5
Thermal Grizzly предлагает скальпированные процессоры AMD Ryzen 7 9800X3D
+
HyperOS 2 уже можно установить на 33 смартфона Xiaomi, но потребуется разрешение от производителя
6
Politico: Макрон не смог заручится поддержкой Трампа в вопросе гарантий безопасности для Украины
2
AliExpress закрыл для россиян доступ к компьютерным комплектующим
18
Android Auto 18.3 официально представлен: исправление ошибок и новые улучшения
+
В России выпустили полностью отечественный пятиосевой станок с ЧПУ для нужд авиастроения
+
Rockstar открыла перенос сохранений в GTA V Enhanced
+
Использование ИИ технологий для создания игр нравится далеко не всем геймерам
2
Thermal Grizzly начала продажу скальпированных процессоров Ryzen 7 9800X3D с 2-летней гарантией
1
Casio представила новые модели часов серии AE1600H – AE1600H-1AV, AE1600H-5AV и AE1600H-8BV
+
ЕС обратится к Индии с просьбой о помощи в обеспечении санкций против России
+
RX 9070 XT достиг в FurMark производительности RTX 4080 при температуре чипа 55°C
9
Компания Oukitel представила свой новый смартфон IIIF150 Raptor 5G
+
Смартфоны Samsung Galaxy A56, A36 и A26 получат новые процессоры и экраны
1
Япония оказалась на пороге нового уровня демографического кризиса
2
Немецкая Pithead Studio разрабатывает игру Cralon
+
На Kickstarter собирают деньги на беспроводную низкопрофильную механическую клавиатуру Iqunix MQ80
+
Microsoft выпускает обновление KB5052077 для Windows 10 с новыми функциями и решением проблем
+

Популярные статьи

Группа учёных намерена интегрировать в человека ДНК тихоходок, открыв двери покорителям космоса
20
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Февраль)
24
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
80
Что известно о будущей Xbox next generation - вся информация на сегодняшний день
6
ТОП-7 причин НЕ покупать личный автомобиль, если вы живете в крупном городе
45
Как выбрать робот-пылесос в 2025 году - подробный гайд
6
Проверяем Ubuntu и Chimbalix на пригодность для использования
48

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
22:48
Особенно понравился вопрос Трампа протухшему Зельцу: "У Вас вообще есть цивильный костюм?"
Трамп: Владимир Зеленский оказался не готов к мирному соглашению
Mallory
22:47
"ой, все" - это ваш предел.
Проверяем Ubuntu и Chimbalix на пригодность для использования
Алексей Носков
22:45
Наркоманского недофюрера обоссали в прямом эфире на глазах всего мира. Такого шапито давненько не было:D
Трамп: Владимир Зеленский оказался не готов к мирному соглашению
ЧatoБoт
22:45
Пусть тогда немчура готовится платить и каяться.
Трамп на встрече с Зеленским заявил о необходимости прекращения украинского конфликта
Dark_Cloud
22:40
MSI выпустила топовый 1600-ваттный и два средне-бюджетных ATX 3.1 БП с двумя разъемами 12V-2x6
Mallory
22:36
Начну издалека, 19 февраля (3 марта) 1861 года, император Александр Второй "Освободитель" подписал манифест "О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей"...
Проверяем Ubuntu и Chimbalix на пригодность для использования
ЧatoБoт
22:31
Да и насрать. Автор - какол?
В России резко вырастут цены на такси из-за нового закона о локализации
Mike3000
22:29
"Эффективные менеджеры"
Чистый убыток маркетплейса Ozon увеличился до 59,4 миллиарда рублей в 2024 году
ЧatoБoт
22:27
Предурки заморские, пустили пархатую свыню за стол, так вона и копытца - на стол.
Трамп: Владимир Зеленский оказался не готов к мирному соглашению
unhurtable
22:25
В Канаде здоровенная хохлообщина, вообще-то, вспомните скандал с недобитым бандерлогом
Канадцы бойкотируют американские товары на фоне угроз Трампа и пошлин на канадские товары
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем