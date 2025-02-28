По словам президента США, о вводе какого-либо контингента можно будет думать только после завершения конфликта.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в интервью поделился мнением о возможном заключении сделки по Украине. Он подчеркнул, что в политике и дипломатии никогда нельзя быть уверенным в конечном результате.

«Никогда не знаешь, что произойдет. Я знаю много людей, про которых говорили, что они никогда не обманут тебя, а они оказывались самыми ужасными людьми в мире. А про других говорили, что они точно тебя обманут, а они оказались на 100% честными. Никогда не знаешь, что тебя ждет. У меня есть уверенность, что если мы заключим сделку, она останется в силе», — заявил Трамп.

Таким образом американский лидер перечеркнул более ранние высказывания европейских политиков, а также своего предшественника Джо Байдена. Последние заявляли, что с российским президентом Владимиром Путиным нельзя договариваться. Якобы, он может не сдержать своё слово после переговоров. Однако Трамп намекнул, что Россия может быть тем партнёром, который будет придерживаться своих обязательств. Также он выразил сомнения относительно необходимости активного вмешательства США в конфликт на территории Украины.

На вопрос журналиста о том, придут ли США на помощь, если британские войска будут атакованы Россией на территории Украины, Трамп ответил отрицательно. «Нет. Им не нужна помощь», — заявил он.

Трамп также подчеркнул, что для ввода иностранных войск на территорию Украины необходимо сначала достичь урегулирования конфликта. Такой подход говорит о его стремлении избежать эскалации и сосредоточиться на мирных переговорах.