Такое обновление должно расширить возможности технологий Apple Intelligence.

Согласно новой аналитической информации от 9to5mac, авторитетный инсайдер Джефф Пу прогнозирует увеличение объёма оперативной памяти в iPhone 17 Pro до 12 ГБ. Сейчас флагманские модели оснащены 8 ГБ. По мнению аналитика, это обновление продиктовано стремлением Apple улучшить свои позиции в области искусственного интеллекта. Apple не одинока в своём стремлении к увеличению ОЗУ, поскольку конкуренты и производители ПК также демонстрируют аналогичную тенденцию.

Переход Apple к 8 ГБ оперативной памяти, начиная с iPhone 15 Pro, стал важным шагом на пути к совместимости с Apple Intelligence. Базовые модели с 6 ГБ ОЗУ оказались неспособны поддерживать эти функции, несмотря на недавний выпуск. iPhone 16e, напротив, выглядит более перспективно, являясь самым доступным iPhone с поддержкой ИИ от Apple. Все модели iPhone 16 получили 8 ГБ ОЗУ, и интеграция Apple Intelligence – ключевой фактор этого решения.

Какие именно возможности реализует Apple, увеличивая объём оперативной памяти в iPhone 17 Pro, покажет время. Интересно, унаследуют ли базовые версии какие-либо усовершенствованные функции, учитывая акцент Apple на Pro-моделях? Также неясно, станет ли компания разделять функциональность Apple Intelligence между стандартными и Pro пользователями.

Помимо Apple Intelligence, 12 ГБ оперативной памяти в iPhone 17 Pro должны улучшить многозадачность, положительно влияя на общую производительность. Это уже третий случай появления информации об увеличенном объёме оперативной памяти для iPhone 17 Pro.