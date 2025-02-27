Стоимость базовой версии игры находится на уровне 70 долларов, Deluxe оценили на 10 долларов дороже

Переосмысление Metal Gear Solid 3 в виде Metal Gear Solid: Snake Eater, хоть и базируется на Unreal Engine 5, не потребует топовой конфигурации ПК. Однако, стоимость игры от Konami ощутимо превышает ценники других ААА-проектов.

Чтобы погрузиться в мир Metal Gear Solid : Snake Eater уже 28 августа, пользователям потребуется компьютер со средними характеристиками, за исключением видеокарты. Это означает, что затраты на апгрейд не должны быть критичными, если не учитывать высокую цену самой игры.

В качестве минимальных требований Konami указывает Ryzen 5 3600 или Core i5-8600, оба работают с шестью ядрами. Также необходимы 16 ГБ оперативной памяти, что сейчас стандартно. Видеокарта – GeForce RTX 2060, некогда популярный графический процессор, выпущенный в 2019 году. Наличие SSD не обязательно, но желательно.

Системные требования сформулированы нечётко. Konami указывает процессор AMD, аналогичный минимальной конфигурации, в то время как Intel предлагает Core i7 8700K, способный обрабатывать вдвое больше потоков благодаря технологии SMT. Однако, разница в графических процессорах существенна: RTX 3080 значительно превосходит RTX 2060.

Информация о дате выхода Metal Gear Solid : Snake Eater, запланированной на 28 августа 2025 года, не совсем точна. Фактически, игра станет доступна 26 августа, но только для обладателей Digital Deluxe Edition. Этот выпуск, включающий лишь несколько косметических улучшений для персонажа, обойдётся примерно в 90 евро. Стандартная версия, стоимостью чуть менее 80 евро, также превышает среднюю стоимость ПК-игр, достигшую 70 евро. Предзаказ базовой версии не даёт права начать игру в день релиза.