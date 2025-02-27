По имеющимся данным, компания будет активно внедрять в свои продукты искусственный интеллект DeepSeek

На выставке MWC 2025, запланированной на период с 3 по 6 марта, компания Meizu намерена продемонстрировать возможности своего искусственного интеллекта, который, по их мнению, способен «проложить дорогу к улучшению качества жизни». В рамках конференции будет представлен широкий спектр устройств, формирующих полноценную экосистему.

Производитель сообщил о включении в новую линейку умных часов и кольца, а также очков дополненной реальности StarV. Помимо этого, будет показан Meizu 21, несмотря на то, что текущий флагманский смартфон компании на базе Android не представлен на международном рынке. Ожидается, что модели Note 22 и 22 Pro ознаменуют возвращение Meizu на международную арену. Вместе с ними будут анонсированы Meizu 22 и 22 Pro – последние смартфоны, которые, вероятно, станут более доступными вариантами от суббренда производителя.

Эти телефоны получат Flyme AIOS из коробки, вероятно, теперь на основе DeepSeek, подобно другим продуктам Meizu, запланированным к показу на MWC 2025.

Как сообщает авторитетный инсайдер Digital Chat Station, один из смартфонов Meizu может иметь аккумулятор около 6550 мАч. По заявлению источника, Meizu рассматривает возможность внедрения DeepSeek R1 в свои устройства, в частности, во флагманские модели 22 и 22 Pro, по крайней мере, для китайского рынка.