К концу года компания намерена начать производить свыше 100 000 графических ускорителей

Согласно имеющимся данным, процент выхода годных микросхем Ascend 910C от Huawei достиг 40%. Ожидается, что в текущем году будет произведено свыше ста тысяч экземпляров, что может стать значительным достижением для отечественной ИИ-индустрии.

Предстоящий чип Ascend AI от Huawei способен повторить успех DeepSeek, поскольку китайская компания стремится занять лидирующие позиции в сфере вычислительных технологий, опережая таких конкурентов, как Nvidia. Huawei планирует в скором времени представить Ascend 910C, который, по предварительным оценкам, сможет конкурировать с Nvidia H100 AI в плане производительности. Как сообщает Financial Times, показатель выхода годных Ascend 910C от Huawei увеличился вдвое за год, что свидетельствует о скором начале массового производства.

Таким образом, Huawei приближается к выпуску на рынок своей новой разработки Ascend AI. Опираясь на информацию, представленную в предыдущем отчёте, существует вероятность, что Huawei анонсирует выпуск 910C ориентировочно к конференции Nvidia GTC 2025 с целью переключить внимание, хотя это пока не подтверждено. Предполагается, что благодаря росту эффективности производства, китайская компания значительно увеличит свою прибыльность, что позволит ей усилить позиции в данном секторе.

Кроме того, Huawei стремится к увеличению объёмов производства 910C. По имеющимся сведениям, компания планирует нарастить выпуск до 100 000 экземпляров к концу текущего года. Учитывая преобладание Nvidia CUDA на китайском рынке, Huawei также намеревается составить конкуренцию, разработав собственное программное обеспечение CANN, альтернативное решениям Nvidia.

В настоящий момент известно об использовании чипов Huawei Ascend AI в DeepSeek, Alibaba и Baidu, но сфера их применения была ограничена небольшими и умеренными задачами, в основном задачами логического вывода. Однако, с появлением 910C ситуация, вероятно, изменится, что позволит Huawei развивать новые возможности и отвоевать долю внутреннего рынка у Nvidia.