Сообщается, что в зависимости от исполнения модели будут оснащаться 8 и 12-контактными разъёмами

После анонса RTX 5070 ожидается выход RTX 5060 Ti, ориентированной на массовый рынок с ценой в диапазоне 400-500 долларов. Согласно предварительным данным, RTX 5060 Ti будет базироваться на плате PG152 и, вероятно, получит графический процессор GB206. В серии RTX 5060 Ti планируется выпуск двух модификаций с разным объёмом памяти: 16 ГБ у первой и 8 ГБ у второй.

Обе вариации RTX 5060 Ti сохранят 128-битную шину памяти, как и RTX 4060 Ti. При этом они получат поддержку GDDR7 с пропускной способностью до 28 Гбит/с. Пропускная способность – 448 ГБ/с, что на 55% превосходит RTX 4060 Ti и на 65% – RTX 4060. Такой прирост в сочетании с технологиями сжатия памяти Blackwell позволит нивелировать ограничения 128-битной шины.

Оба графических адаптера Nvidia GeForce RTX 5060 Ti получат энергопотребление в 180 Вт. Это на 20 Вт превышает показатель RTX 4060 Ti с 8 ГБ памяти и на 15 Вт больше, чем у варианта RTX 4060 Ti с 16 ГБ. Для подключения питания будут предусмотрены как 8-контактные, так и 12-контактные разъёмы 2x6.

Ожидается, что серия RTX 5060 Ti дебютирует во второй половине марта, начиная с модели, оснащённой 16 ГБ памяти. Версия с 8 ГБ появится немного позже, в первой половине апреля. Первоначальный запуск был запланирован на более ранний срок, однако, из-за сложностей в цепочке поставок релиз ряда графических процессоров от Nvidia был перенесён.

Пока нет точной информации о ценах, но предполагается, что они будут сопоставимы с ценами на RTX 4060 Ti. Ожидается конкуренция RTX 5060 с видеокартами AMD RDNA 4, такими как серия RX 9060, что обещает интересное соперничество на рынке.