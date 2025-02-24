По словам Мерца, американцы не заинтересованы в процветании Европы и её поддержке

По результатам обработки большей части избирательных бюллетеней, объединение ХДС/ХСС лидирует на выборах в ФРГ. Тем не менее, первенство нельзя назвать безоговорочным триумфом, что признаёт даже сам Фридрих Мерц, руководитель блока. Изначально планировалось преодолеть тридцатипроцентный барьер, однако, пока результат не достигает и 29%.

Несмотря на это, партийный лидер позиционирует себя как главу партии-победителя и потенциального канцлера. Самым резонансным высказыванием Мерца стало заявление о намерении взять курс на дистанцирование от Соединённых Штатов.

По мнению лидера блока ХДС/ХСС, укрепление европейского континента и достижение им реальной независимости от Соединённых Штатов – задача первостепенной важности. Слова Дональда Трампа показали, что текущая американская администрация не заинтересована в будущем Европы.

Мерц выразил сомнение в том, сохранится ли единство к саммиту Североатлантического альянса в июне. Он задался вопросом, обсуждать ли нынешнюю структуру НАТО, или же необходимо в срочном порядке формировать самостоятельную европейскую систему обороны. Политик отметил отсутствие надежд на какую-либо поддержку со стороны США.

На выборах в немецкий Бундестаг вторую строчку занимает Альтернатива для Германии, получив приблизительно 19% голосов. Примечательно, что в восточной части страны — бывшей ГДР, "АдГ" лидирует, что подчёркивает сохраняющиеся политические разногласия между западными и восточными регионами Германии.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Шольцем занимает третье место с 16% поддержки. Сам Шольц признал фактическое поражение, поскольку этот результат является наихудшим для СДПГ за более чем 130 лет. Неопределенной остаётся ситуация с партией Сары Вагенкнехт. "БСВ" набирает около 4,8% голосов, что ставит под вопрос её прохождение в Бундестаг.

Аналитики предполагают, что будущая правительственная коалиция Германии, скорее всего, будет сформирована из ХДС/ХСС и СДПГ.