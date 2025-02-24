Устройство будет снабжено аккумулятором увеличенной ёмкости.

Согласно информации от Digital Chat Station, подтвержденной Лу Вейбингом, президентом партнёрской OEM-компании, в Weibo, релиз RedmiBook Pro (2025) предварительно запланирован на 2 марта 2025 года, одновременно с анонсом Xiaomi 15 Ultra.

В случае подтверждения этой информации, новый ноутбук будет представлять собой премиальную версию существующего RedmiBook (2025), последней попытки Xiaomi составить конкуренцию MacBook Air.

Ожидается, что Pro-версия станет первым компьютером Xiaomi с поддержкой искусственного интеллекта, включая такие функции, как ассистент XiaoAI, который уже интегрирован в некоторые устройства умного дома Mijia в определённых регионах.

Вероятно, директор по маркетингу продукции Xiaomi, Ма Чжиюй, предпринял шаги для усиления интереса к предстоящему ноутбуку. Его публикация в Weibo с изображением новой упаковки RedmiBook косвенно указывает на высокую производительность Pro (2025), оснащённого процессором Intel Core Ultra 5.

По неподтвержденным данным, новейшее устройство от Ма Чжию будет снабжено аккумулятором увеличенной ёмкости, достигающей 99 Вт*ч. Сообщается также, что руководитель упомянул о некотором уровне игровой производительности Pro (2025), несмотря на его потенциально тонкий и легкий корпус. По его словам, частота кадров в игре Black Myth: Wukong может колебаться в пределах 59-75 FPS.