Для этого в столице запустят собственное производство мощных ЭЗС

В Москве запланировано открытие производства станций быстрой зарядки для электромобилей. Об этом стало известно из Telegram-канала мэра Сергея Собянина. К концу десятилетия в столице должна сформироваться значительная сеть мощных ЭЗС благодаря местному производству.

Согласно планам городских властей, частные инвесторы будут ответственны за налаживание выпуска быстрых зарядных устройств. В свою очередь, мэрия возместит им затраты через гарантированные закупки. Предполагается, что данный механизм позволит установить до 3,6 тысячи быстрых зарядных станций на территории Москвы к 2030 году. На организацию производства выделяется три года.

В феврале этого года Московский метрополитен подал заявку на патент, касающуюся дизайна зарядной станции с мощностью 150 кВт. Однако, о конкретных планах создания собственной сети зарядной инфраструктуры ведомство не оповестило. Установка первых мощных зарядных станций в столице началась в прошлом году в рамках программы «Энергия Москвы».

Согласно итогам 2024 года, рынок новых электромобилей в России достиг рекорда, реализовав 17,8 тысячи автомобилей. Продажи увеличились более чем на 25%, но доля электрических транспортных средств в общем количестве проданных легковых автомобилей составила всего 1,1%.