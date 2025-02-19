Речь идёт об американском рынке и связано это с новыми тарифами администрации Трампа





Тарифы, введённые администрацией Трампа, начинают оказывать своё влияние. Известный производитель техники, компания Acer, сообщила о значительном увеличении цен на всю продукцию, производимую в Китае. Как сообщает Taiwan Economic Daily, генеральный директор Acer, Джейсон Чен, отметил, что повышение налогов на импортируемые товары вынуждает компанию увеличить стоимость всего ассортимента оборудования на 10%. Это нововведение будет реализовано уже к марту.

Acer первой среди производителей персональных компьютеров объявила о такой мере, и вполне вероятно, что другие компании, такие как ASUS, Dell и HP, также последуют её примеру. Acer также рассматривает возможность переноса части своих производственных мощностей из Китая в другие государства, чтобы избежать высоких тарифных ставок. В качестве одного из возможных направлений обсуждаются США, что могло бы укрепить конкурентные позиции компании, однако окончательное решение ещё не было принято.

Что касается потребителей, то повышение цен не произойдёт мгновенно. Новые товары с увеличенной ценой поступят в магазины лишь через некоторое время, поэтому реальное подорожание ожидается приблизительно в марте, когда продукты с учётом новых налогов начнут появляться на полках. Ранее сообщалось, что такие компании, как Microsoft, HP и Dell, увеличили объёмы производства перед введением тарифов Трампа, чтобы снизить их воздействие. В настоящее время они могут попытаться покрыть дополнительные издержки за счёт повышения цен на уже существующие запасы.

На данный момент Трамп установил 10-процентные тарифы на продукцию из Китая, Мексики и Канады, и эта ставка может существенно возрасти в случае ухудшения торговых отношений между этими государствами. В конечном итоге, основная нагрузка ляжет на потребителей, которые столкнутся с повышением цен на технологические товары.