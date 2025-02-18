Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Kaiyi откладывает выпуск на российской рынок двух своих автомобилей до осени
Ранее компания планировала представить хотя бы одну из них в первой половине года

Китайский автопроизводитель Kaiyi продолжает реализацию планов по выходу на российский рынок с двумя новыми моделями в течение 2025 года. Компания намерена обновить кроссовер X3 Pro и представить полноприводную версию флагманской модели X7. Согласно данным «Автостата», старт продаж запланирован на осень, хотя ранее сообщалось, что хотя бы одна из новинок появится уже во втором квартале года.

В настоящее время  Kaiyi X7 Kunlun доступен на российском рынке  с двумя вариантами двигателей: 1,6-литровым мощностью 186 лошадей или 2,0-литровым с отдачей в 238 лошадиных сил. Оба агрегата работают в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Цена начинается от 2 997 900 рублей. С выходом полноприводной модификации кроссовер также получит обновлённые медиасистемы, включая голосового помощника, и расширенную гамму цветов кузова.

Кроме того, как сообщает агентство, компания рассматривает возможность запуска в России гибридной версии X7. В других странах такой кроссовер уже продаётся и оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 139 лошадок в сочетании с 204-сильным электромотором. Что касается обновлённого Kaiyi X3 Pro, то пока известно лишь о редизайне передней части модели. Текущая версия для российского рынка оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 147 лошадиных сил, вариатором и предлагается в единственной комплектации за 2 514 900 рублей.

Автомобили Kaiyi для России производятся на мощностях калининградского завода «Автотор». Сборка флагманской модели X7 Kunlun была запущена в конце 2023 года.

#россия #китай #автомобили #транспорт #рынок #kaiyi
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спутниковые снимки показывают признаки начала строительства Китаем атомного суперавианосца
+
Nvidia RTX 5070 Ti победила AMD 9070 XT в бенчмарке с трассировкой лучей, но уступила в растере
13
HyperOS 2.0 включает скрытое обновление прошивки аккумулятора
1
Благодаря российскому плазменному двигателю полет на Марс может занять всего месяц
12
Илона Маска попросили выяснить, остались ли в Форт-Ноксе золотые слитки, или Байден всё уже потратил
1
В США хотят создать гиперзвуковые ракеты для массового производства
+
В России вступает в силу новый законопроект, обязывающий маркетплейсы маркировать платные объявления
+
Nvidia готовит к выходу видеокарту RTX 5050
1
Gigabyte готовит материнские платы 800-й серии с разъёмами на задней стороне
2
Ученые нашли на Земле минерал Кармелтазит, который тверже алмаза
2
Патч KB5051987 для Windows 11 снижает fps в играх, нарушает работу Проводника и имеет ряд багов
9
Sapphire представила новую материнскую плату на платформе AM5
+
Глава Rheinmetall заявил, что завод концерна на Украине будет построен в 2026 году
8
Уолтц указал на необходимость компенсации США за оказанную военную помощь Украине
+
Химики из США разработали устройство, превращающее CO2 в топливо с помощью солнечного света
3
Компания NVIDIA объявила о выходе новой видеокарты GeForce RTX 5070 Ti 20-го февраля
1
Разработчики учтут результаты эксперимента игрока в обновлении Kingdom Come Deliverance 2
+
Видеокарты RX 9070 XT могут использовать интерфейс PCIe 5.0
+
GeForce RTX 5070 Ti обошла Radeon RX 9070 XT в трассировке лучей на 21 %, но уступила в растеризации
2
Власти Японии оставляют за собой право временной национализации предприятий по выпуску чипов
+

Популярные статьи

Собираем игровой ПК за 135 000р на 7 лет, выжимая максимум из новой технологии NVIDIA DLSS 4.0
26
«Деривация-ПВО» с умными 57-мм боеприпасами - что известно о новейшем комбинированном комплексе
12
Оптимальный игровой ПК на Intel и NVIDIA за 86 000 рублей для всех ААА-хитов 2025 года
36
Итоги гоночного уик-энда 15-16 февраля
+
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
617
Экспериментальный Су-47 "Беркут" - первый самолёт 5-го поколения с крылом обратной стреловидности
2
Ненужный Days Gone Remastered - изучаем деградацию "Нижнего интернета" в прямом эфире
12
Китайская лунная миссия "Чанъэ-6" приоткрыла завесу тайны над обратной стороной спутника Земли
2
Как выбрать недорогой смартфон стоимостью до 20 тысяч рублей в начале 2025 года
2
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
5

Сейчас обсуждают

Jora
14:49
Если бы на ps4/5 была возможность multiboot, в родную систему и например windows (с пакетом фирменных драйверов), тогда бы популярность и актуальность консолей выросли многократно.
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
Маэстро
14:46
Ты когда ныть перестанешь?
Небензя: Украина безвозвратно потеряла вошедшие в состав России регионы
OgoGoLog
14:43
"Гостомель так и не был полностью захвачен" Всего крупнейший военный аэродром в Киеве был взят за ночь, а украинцы уже потом палили по нему из всех стволов, грохнув свою "Мрiю". "Твои мифы разбиваютс...
Небензя: Украина безвозвратно потеряла вошедшие в состав России регионы
Максим Овчинников
14:38
Гостомель так и не был полностью захвачен, это подтверждают даже российские военные блогеры, которые позже писали о проблемах с удержанием аэродрома. В хаосе первых дней были ошибки, но это не отменяе...
Небензя: Украина безвозвратно потеряла вошедшие в состав России регионы
Kaabar
14:38
Разместят. Но потом, и на территории Франции или Польши, чтоб как бы чего не вышло.
FT: Франция предложила Европе разместить миротворцев в тылу Украины
Ilikethat
14:36
Вполне логичные выводы. Сам ими пользуюсь для выбора смартфонов. Уточнения 1) Речь об Антуту 10 версии. Разные версии дают разные цифры, их нельзя сравнивать. Мой минимум 400тыс попугаев. 2)Число каме...
Как выбрать недорогой смартфон стоимостью до 20 тысяч рублей в начале 2025 года
Dimkovski
14:35
Чё там выбирать - тыкаешь пальцем на любой, который по внешнему виду понравился и всё. До 20тыс там всё одинаково. А вообще это такие уродцы конечно, с этими ублюдскими камерами.
Как выбрать недорогой смартфон стоимостью до 20 тысяч рублей в начале 2025 года
Sammi898989
14:33
Это разве не спровоцирует цунами или что то вроде???
Американский ученый предлагает взорвать термоядерную бомбу в Южном океане
Chihonya
14:30
и думать нечего,сожрал, не видать же китю)))
Последнее обновление Windows 11 приводит к сбою встроенного приложения «Проводник»
corsi
14:26
Нет никаких проблем купить сосноль, выбор богатый, б/у вариантов много, для эксклюзивов. А так - единственный и главный аргумент - сосноли для ленивых дебилов, кто не осилит ПК и не представляет, как...
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем