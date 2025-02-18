Ранее компания планировала представить хотя бы одну из них в первой половине года

Китайский автопроизводитель Kaiyi продолжает реализацию планов по выходу на российский рынок с двумя новыми моделями в течение 2025 года. Компания намерена обновить кроссовер X3 Pro и представить полноприводную версию флагманской модели X7. Согласно данным «Автостата», старт продаж запланирован на осень, хотя ранее сообщалось, что хотя бы одна из новинок появится уже во втором квартале года.

В настоящее время Kaiyi X7 Kunlun доступен на российском рынке с двумя вариантами двигателей: 1,6-литровым мощностью 186 лошадей или 2,0-литровым с отдачей в 238 лошадиных сил. Оба агрегата работают в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Цена начинается от 2 997 900 рублей. С выходом полноприводной модификации кроссовер также получит обновлённые медиасистемы, включая голосового помощника, и расширенную гамму цветов кузова.

Кроме того, как сообщает агентство, компания рассматривает возможность запуска в России гибридной версии X7. В других странах такой кроссовер уже продаётся и оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 139 лошадок в сочетании с 204-сильным электромотором. Что касается обновлённого Kaiyi X3 Pro, то пока известно лишь о редизайне передней части модели. Текущая версия для российского рынка оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 147 лошадиных сил, вариатором и предлагается в единственной комплектации за 2 514 900 рублей.

Автомобили Kaiyi для России производятся на мощностях калининградского завода «Автотор». Сборка флагманской модели X7 Kunlun была запущена в конце 2023 года.