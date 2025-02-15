Обновление голосового помощника может произойти позже, чем ожидалось

Как сообщает издание Bloomberg, долгожданное обновление цифрового помощника Siri от компании Apple Inc. столкнулось с техническими трудностями и ошибками в программном обеспечении, что может привести к задержке или ограниченному выпуску новых функций.

Apple впервые анонсировала планы по созданию новой версии Siri с использованием технологий искусственного интеллекта на своей конференции разработчиков в июне прошлого года, а также продемонстрировала некоторые из запланированных функций. Однако, как сообщают источники, компания до сих пор активно работает над завершением разработки программного обеспечения. Некоторые функции, изначально запланированные к выпуску в апреле, могут быть отложены до мая или даже более позднего срока.

Обновление Siri является ключевым элементом платформы Apple Intelligence, которая представляет собой стратегию компании по укреплению своих позиций в сфере искусственного интеллекта и стимулированию обновлений iPhone. Однако даже до проблем с Siri запуск Apple Intelligence был неоднозначным. Программное обеспечение выпускалось поэтапно с момента его представления в октябре, и некоторые функции, такие как сводки новостей, подверглись критике из-за нестабильной работы.

Для Apple крайне важно успешно реализовать обновление Siri, так как цифровой помощник, впервые представленный в 2011 году, стал новаторским интерфейсом для пользователей. Однако, в последние годы Siri отстал от конкурентов, что подчеркнуло слабые стороны Apple в области искусственного интеллекта. Новое обновление призвано исправить эту ситуацию и вернуть Siri лидирующие позиции на рынке.