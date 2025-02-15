Однако продажи данного типа транспортных средств за последний год существенно снизились

Корпорация Toyota Motor анонсировала разработку новой системы топливных элементов, относящейся к третьему поколению по её классификации. Эти силовые установки предназначены для использования в легковых и коммерческих автомобилях, а также в качестве стационарных электрогенераторов. Производитель утверждает, что новая система превосходит предыдущие версии по всем параметрам. Однако, как отмечает InsideEVs, продажи водородных автомобилей Toyota за последний год сократились на 55,8%, составив всего 1778 единиц.

Новый электрохимический генератор Toyota стал легче, надёжнее и эффективнее своего предшественника. По заявлению компании, срок его службы без необходимости обслуживания увеличился вдвое, что делает его сопоставимым с дизельными силовыми установками. Запас хода вырос на 20%. Кроме того, себестоимость системы снизилась благодаря инновациям в конструкции топливных элементов и оптимизации производственных процессов.

Полностью новая водородная система будет представлена 19 февраля на выставке H2 & FC EXPO в Токио. Уже известно, что её планируют использовать в легковых автомобилях, грузовиках, судах и на железнодорожном транспорте. Toyota считается одним из пионеров в области внедрения водородных технологий в автомобильную промышленность. Её самый известный водородный автомобиль Mirai, выпускаемый с 2014 года, был продан тиражом около 28 тысяч экземпляров, несмотря на смену поколений.

Кроме того, Toyota участвует в разработке водородной силовой установки для следующего поколения BMW X5. По предварительным данным, такой кроссовер появится на рынке в 2028 году.