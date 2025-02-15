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Zelikman
Вскоре после выхода Elden Ring Nightreign получит DLC с новыми боссами и персонажами
Информация в какой-то момент появилась на странице игры в Steam, но затем её оперативно удалили

Ожидается, что Elden Ring Nightreign получит DLC с новыми боссами и персонажами, как стало известно из недавней утечки на официальной странице игры в Steam. В мае этого года Elden Ring Nightreign объединит мир Elden Ring, Lands Between, с кооперативным режимом для трех игроков, элементами королевской битвы и боссами из предыдущих игр FromSoftware.

Анонс Elden Ring Nightreign на The Game Awards 2024 стал неожиданностью для многих поклонников FromSoftware, так как они не предполагали, что продолжение Elden Ring станет кооперативной игрой. Реакции на анонс в основном были положительными: фанаты проявили интерес к структуре игры, списку персонажей и антагонисту Nightlord. 14 февраля игроки получили возможность впервые опробовать игру в рамках закрытого сетевого тестирования Elden Ring Nightreign, которое проходит в несколько трехчасовых сессий до 16 февраля. Непреднамеренно страница игры в Steam также дала игрокам представление о том, чего ожидать после релиза, запланированного на 30 мая.

Как сообщает издание PC Gamer, на официальной странице Elden Ring Nightreign в Steam была обнаружена строка: «Дополнительный DLC — новые игровые персонажи и боссы». Вскоре после обнаружения строка была удалена, что может указывать на ошибку со стороны Bandai Namco. Однако, на странице продукта для Deluxe и Collector's Editions Elden Ring Nightreign на сайте Bandai Namco эта строка осталась, подтверждая наличие дополнительного DLC. Таким образом, Elden Ring Nightreign, вероятно, получит больше контента в будущем, чтобы поддерживать интерес игроков.

#гейминг #видеоигры #fromsoftware #dlc #elden ring nightreign
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