По информации инсайдера, Apple расширит площадку камер на тыльной стороне

источник изображения: Джон Проссер на YouTube

Несколько источников сообщили Джону Проссеру, который недавно вернулся после перерыва и поделился новостями на своём канале Front Page Tech, что iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получат изменения в дизайне, по крайней мере, на задней панели. Вместо привычной плоской поверхности с тройным блоком камер и датчиком LiDAR, Apple, как ожидается, представит новый подход, начав с переработанной панели.

Это изменение может сделать будущие устройства Apple более похожими на серию Google Pixel 9, хотя рендеры показывают, что камера займёт большую площадь на задней панели. Поскольку блок камер традиционно расположен слева, Apple, согласно слухам, разместит светодиодную вспышку, задний микрофон и датчик LiDAR вертикально с правой стороны. Кроме того, в этом году компания может перейти на двухцветную отделку, где панель камер на iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max будет иметь более тёмный оттенок по сравнению с остальной частью корпуса.

источник изображения: Джон Проссер на YouTube

Возможно, Apple осознала, что пользователи устали от практически неизменного дизайна каждый год, несмотря на то, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получили увеличенные дисплеи при их представлении в прошлом году. Такое отсутствие восторженного приёма могло повлиять на снижение доходов Apple от продаж iPhone в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Введение нового дизайна, наряду с расширением функционала Apple Intelligence на другие регионы, включая Китай, может положительно сказаться на будущих результатах компании.

Однако, стоит отметить, что у Джона Проссера неоднозначная репутация в плане достоверности информации, поэтому мы рекомендуем читателям относиться к этим данным о iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max с определённой долей скепсиса. Мы продолжим следить за новостями и предоставим обновления, как только они появятся.