В сети появились первые изображения премиального исполнения от Sapphire.

Видеокарты AMD Radeon RX 9070 на архитектуре RDNA 4 выйдут в начале марта и партнёры AMD активно работают над своими кастомными моделями. Sapphire. Один из ведущих партнёров AMD, представит свою культовую серию Nitro+, которая обещает стать одним из лучших решений на рынке.

На последних фотографиях, опубликованных пользователем Olrak29, видно, что Sapphire готовит трёхслотовую видеокарту с массивным трёхвентиляторным кулером. Этот монстр занимает много места в корпусе, но обеспечивает эффективное охлаждение благодаря большому радиатору с алюминиевыми рёбрами и медными тепловыми трубками. Карта выполнена в цветовой гамме шампанского золота с треугольными вырезами по бокам, где размещены логотипы Radeon и Sapphire Nitro+. Внутри корпуса установлены RGB-светодиоды. Однако, главная изюминка дизайна — задняя часть карты.

Sapphire станет одним из первых партнёров AMD, использующих скрытый разъём питания. Это решение упрощает прокладку кабелей и улучшает эстетику сборки. Задняя пластина карты съёмная и, вероятно, крепится с помощью магнитов. Также на карте предусмотрен двойной переключатель BIOS. Видеокарта оснащена одним разъёмом питания, который, судя по изображениям, может быть 12 или 16-контактным, хотя не исключён и 8-контактный вариант. Третий вентилятор выдувает горячий воздух через вентиляционные отверстия на задней панели, что улучшает общий воздушный поток внутри корпуса.

Sapphire вместе с другими партнёрами AMD представит полную линейку видеокарт на базе RDNA 4, включая модели серий Radeon RX 9070 и RX 9060. Поклонники бренда также могут ожидать появления модели PURE White.