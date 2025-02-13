Blizzard отказывается от данного ранее обещания, выпускать DLC каждый год

Род Фергюссон из Blizzard сообщил, что новое DLC к Diablo 4 стоит ожидать лишь в 2026 году. Это, безусловно, огорчит многих поклонников игры. Компания обещала, что дополнения будут выходить каждый год, но теперь видно, что Blizzard изменила свои намерения.

Vessel of Hatred была тепло принята критиками после своего релиза осенью прошлого года, хотя часть пользователей выразили недовольство сюжетом. Всё же есть надежда, что Blizzard удастся улучшить нарратив в следующих дополнениях. Vessel of Hatred также добавило новый класс Spiritborn. С тех пор сведения о грядущих DLC от Blizzard перестали появляться, оставляя поклонников в ожидании.

Род Фергюссон подтвердил на DICE, что очередное дополнение к Diablo 4 не будет предоставлено до конца года. На данный момент нет информации о втором DLC Diablo 4, за исключением ожидаемого периода выхода. Хотя отсутствие нового контента в текущем году вызывает разочарование, ситуация не так уж плоха. Приятно видеть, что Blizzard не намерена повторять этих ошибок в данном случае. Вообще, геймеры предпочли бы дождаться качественного дополнения, чем получить продукт полный багов.

Поклонники Diablo 4 пока смогут насладиться многими сезонными обновлениями. На данный момент в самом разгаре Season 7. Этот сезон, получивший название Season of Witchcraft, добавил в игру множество новых оккультных камней, умений и наград, с регулярными корректировками баланса, чтобы обеспечить всем игрокам положительный опыт. Проект сейчас находится в более благоприятном состоянии, чем в начале, с отличной основой для того, чтобы Diablo 4 оставалась актуальной на протяжении долгого времени.