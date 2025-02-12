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Zelikman
Alibaba станет ключевым партнёром Apple в сфере искусственного интеллекта в Китае
Компания не может интегрировать свои наработки в данном регионе и должна положиться на местного гиганта

DeepSeek недавно запустила свою модель R1, что произвело фурор в мире ИИ, так как она способна конкурировать с такими системами, как ChatGPT. Ранее появлялись слухи о том, что Apple может заключить партнерство с DeepSeek для вывода Apple Intelligence на китайский рынок, однако, по тем или иным причинам, компания выбрала сотрудничество с Alibaba. Последняя, в свою очередь, недавно анонсировала свою модель Qwen AI, утверждая, что она превосходит такие продукты, как DeepSeek и ChatGPT.

Apple так и не запустила свой собственный ИИ в Китае. Стоит отметить, что правительство предпочитает местные предприятия международным, поэтому Apple Intelligence недоступен на платформах компании в этом регионе. Как сообщает The Information, Apple и Alibaba уже представили совместно разработанный пакет ИИ-функций китайскому киберрегулятору и теперь ожидают его одобрения.

На данный момент отсутствуют сведения о сроках выхода функций из фазы согласования. Есть предложения, что Apple быстро запустит свои ИИ-решения в Китае, так как в течение последнего года эти инструменты не были доступны на iPhone, iPad и Mac, а конкуренция активно развивается.

В конце декабря прошлого года Apple собиралась наладить сотрудничество с Tencent и ByteDance для создания партнёрских отношений в сфере ИИ. Ранее компания также вела переговоры с Baidu о внедрении их ИИ-услуг в устройства Apple. Судя по последнему отчёту, Apple успешно определилась с партнёром по искусственному интеллекту в Китае. Ранее сообщалось, что спрос на iPhone в Китае снизился, что может быть связано с нехваткой функций искусственного интеллекта. Благодаря новому партнёрству, Apple наконец-то сможет интегрировать Apple Intelligence в этом регионе.

Однако следует отметить, что отсутствие у iPhone ИИ не является единственным фактором, способствующим падению продаж iPhone в Китае. Конкуренты стремительно развиваются, предлагая новые дизайны и функциональные решения, а недостаток инноваций со стороны Apple может также приводить к утрате лояльности со стороны пользователей в пользу соперников.

#apple #технологии #искусственный интеллект #iphone
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