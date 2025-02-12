Пользователь оказался не причём. Проблема возникла из-за неравномерного распределения нагрузки среди контактов переходника.

Как выяснилось, основная причина плавления 12-контактных разъёмов питания не всегда связана с ошибками пользователей. Недавно в сети появились сведения о первом случае возникновения данной проблемы на графическом процессоре RTX 5090. Информация от пользователя не дала ясности относительно того, было ли это следствием ошибки со стороны пользователя или использованного кабеля третьей стороны.

Однако, пользователь смог обратиться к известному энтузиасту Der8auer и передать ему свою видеокарту RTX 5090 FE, кабель 12VHPWR и блок питания ASUS — всё это было частью первоначальной конфигурации. Чтобы воссоздать произошедшее, Der8auer использовал собственную видеокарту GeForce RTX 5090 FE с системой жидкостного охлаждения и кабель Corsair 12VHPWR, запустив тест Furmark на несколько минут.

Удивительно, но ситуация ухудшилась всего за пять минут. Как выяснил Der8auer с помощью тепловизора, разъёмы проводов нагревались до высокой температуры. Сторона блока питания показала 150 градусов, а разъём, подключённый к графическому процессору, достигал почти 90 градусов. Как следовало ожидать, разъёмы были тщательно подключены к обоим компонентам, но проблема заключалась в другом.

Похоже, что два провода из 12-контактного кабеля на разъеме несли основную нагрузку, что и вызывало их перегрев. Der8auer продемонстрировал, что провода были рассчитаны на ток в 8А, но эти два проводника обрабатывали более 20А каждый.

Это связано с тем, что один 12-контактный разъём питания может не справляться с ожидаемой нагрузкой и поскольку RTX 5090 уже обладает высоким энергопотреблением, подобные проблемы могут возникнуть в будущем.