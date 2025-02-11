В Европе снижение спроса на электромобили Илона Маска составило 63%

По итогам января продажи электромобилей Tesla в Китае упали на 59,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Cnevpost, ссылаясь на данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA). В европейских странах снижение составило 63%. По мнению аналитиков, такие потери Tesla могут быть вызваны как объективными факторами, так и действиями руководства компании.

Всего в январе Tesla реализовала на китайском рынке 63 238 автомобилей, из которых на складе осталось около 33,7 тысячи. Сравнение с тем же месяцем прошлого года показывает снижение на 15,5%. В декабре же компания смогла продать 82 927 единиц.

Причины таких результатов Tesla можно объяснить несколькими обстоятельствами, включая длительные празднования китайского Нового года, когда спрос на автомобили обычно уменьшается, а также временной остановкой Шанхайского завода для перенастройки под производство обновлённой модели Tesla Model Y, что также затронуло и сборку Model 3. Китайский рынок электромобилей снизился на 44,5% по сравнению с декабрем.

В Европе наблюдается снижение интереса к Tesla, особенно в таких странах, как Франция и Германия, где продажи уменьшились на 63% и 59,5% соответственно в годовом исчислении. Также отмечен спад в Швеции, Норвегии и Нидерландах. B Великобритании спрос на Tesla снизился на 12%, несмотря на общий рост рынка электрокаров на 35%. Одной из причин такого падения может быть ожидание покупателей новых поставок обновленной Model Y, которая ещё не доступна в Европе. Тем не менее, эксперты считают, что негативное восприятие бренда могло ухудшиться из-за неоднозначных поступков Илона Маска, главы компании.

В конце января компания Tesla сама сообщила о снижении прибыли, которая по итогам последнего квартала 2024 года составила 71%. Также это первый случай за десять лет, когда наблюдается сокращение продаж на мировом уровне.