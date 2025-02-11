Проект подразумевает развёртывание беспилотных авто на территории города Остина штат Техас

Илон Маск сообщил инвесторам о планах по запуску роботакси уже в июне текущего года. Этот проект подразумевает полноценную эксплуатацию. В качестве тестового полигона выбрали Остин в Техасе, где на дорогах общего пользования практически отсутствуют ограничения для беспилотных автомобилей, сообщает Reuters.

На протяжении почти десяти лет Tesla говорит о скором введении полноценного автопилота. Тем не менее, коммерческая версия является лишь более сложным вариантом адаптивного круиз-контроля и не предназначена для использования, когда водитель отвлечён от управления.

Выбор Остина в Техасе обусловлен более доброжелательной политикой к стартапам в области автономных технологий. В этом штате отсутствуют какие-либо запреты на передвижение автономных машин по общественным дорогам. Главное, чтобы у автомобилей были номера и они были застрахованы. В этом случае вся ответственность возлагается на производителя беспилотного автомобиля.

Маск не дал информации о количестве машин, порядке доступа клиентов к ним и доступности услуги для широкой аудитории. Также нет данных о том, какие модели будут использоваться в качестве роботакси.

Вероятно, эту задачу получит представленная в октябре прошлого года Tesla CyberCab. Однако, о технических характеристиках этого электромобиля пока ничего неизвестно. Более того, недавно его заметили на испытаниях с рулевым колесом, которое, согласно концепции, не должно присутствовать. Это указывает на то, что автомобиль ещё не достиг финальной стадии разработки.