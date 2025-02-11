В ответ Сэм Альтман предложил продать ему X (Twitter) за 9,74 млрд долларов.

Издание Wall Street Journal сообщает, что Илон Маск выдвинул инициативу о приобретении компании OpenAI через группу инвесторов без предварительного запроса. Он предлагает сумму в 97,4 миллиарда долларов за покупку некоммерческой организации, управляющей OpenAI.

Важно отметить, что компания, сфокусированная на искусственном интеллекте, в настоящее время изменяет свою организационную структуру на корпорацию общественного блага (PBC). Фактически, основные направления деятельности в сфере ИИ вскоре перейдут под контроль её коммерческого подразделения, тогда как некоммерческая часть будет лишь сохранять долю в этой организации.

Безусловно, это происшествие является лишь последним в череде противостояний между Илоной Маском и Сэмом Альтманом. В конце 2024 года руководитель Tesla подал иск против OpenAI из-за запланированного перехода на PBC, зайдя так далеко, что в декабре 2024 года он попросил суд о предварительном запрете, утверждая, что это изменение противоречит основным принципам OpenAI, которые заключаются в служении интересам всего человечества.

Сэм Альтман тогда охарактеризовал Илона Маска как «задиру», который «обожает конфликтовать». В открытом письме, изданном компанией 13 декабря 2024 года, отмечается, что Илон Маск сам предложил коммерческую модель для OpenAI еще в 2017 году, будучи одним из соучредителей некоммерческой организации. Руководитель ИИ-гиганта также отреагировал на последнее предложение Илона Маска.

«Нет, спасибо, но мы купим Twitter за 9,74 миллиарда долларов, если хотите», — заявил он в социальной сети.