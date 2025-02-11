Кнопка будет выполнена в стиле переключателя включения и выключения питания.

Colorful является партнером AMD и пока не выпустила материнские платы X870/X870E для сокета AM5. Однако, похоже, что первый продукт компании вскоре сможет удивить пользователей. По информации, размещенной на Bilibili, Colorful собирается представить материнскую плату X870 в рамках серии CVN, которая, вероятно, будет оснащена системой быстрого извлечения видеокарты с возможностью использования специальной кнопки для включения и выключения питания, что вызывает интерес.

Тем временем, методы извлечения видеокарты постепенно модернизируются. Например, ASUS недавно анонсировала свою технологию "Q-release". Основная задача этого механизма заключалась в оптимизации слота PCIe таким образом, чтобы упрощалось извлечение адаптера без повреждения защелки PCIe. Несмотря на многообещающую концепцию, пользователи начали сообщать о проблемах с данной функцией, что вынудило ASUS предложить услуги RMA для всех затронутых материнских плат серии 800.

Хотя компания не предоставила детальной информации о механизме извлечения, на рекламных материалах видна кнопка включения/выключения. Остальная часть слота выглядит аналогично и будет интересно наблюдать, как у Colorful будет работать этот механизм на практике.

Кроме того, Colorful сообщила, что их новая материнская плата CVN X870 будет комплектоваться радиаторами "frost armor" вокруг VRM, чтобы обеспечить надежную работу под нагрузкой. На данный момент компания не раскрыла дату выхода этой материнской платы.