Согласно тестам, он позволяет снизить температуру видеокарты примерно на 2 градуса

Недавно компания Gigabyte анонсировала новую линейку видеокарт RTX 5080 и RTX 5090 AORUS Master, однако, обзоры на них появились в минимальном количестве. Как выясняется из отзывов, в комплект входит дополнительный вентилятор, который пользователь может установить по своему желанию. Конструкция не отличается привлекательностью и проработанностью. В обзорах упоминается, что этот 120-миллиметровый RGB-вентилятор не имеет специального разъёма для подключения к графической карте, в результате чего его кабель свободно свисает.

RGB-вентилятор устанавливается на задней стороне для вытяжки воздуха — это решение напоминает встроенное охлаждение модели ROG Astral RTX 5080. Добавление вполне практично, однако, недостаточно изящно, так как требует управления дополнительными кабелями. Удивительно, что сама карта не имеет разъёма для питания дополнительного вентилятора.

Ресурс Glitched Online, быстро протестировал четвертый вентилятор и выяснил, что он способен снизить температуру. Таким образом, вместо колебаний между 68 и 69 градусами, результаты показывают значения в диапазоне 66 и 67 градусов. Это всего лишь два градуса разницы. С такой эффективностью сложно сказать, насколько установка вентилятора оправдана.

Эта конструкция использовалась серией GALAX SG на протяжении многих лет, где четвертый вентилятор был встроен в дизайн видеокарты в зависимости от конкретной модели RTX. Более того, кабель был фактически прикреплён к самой карте.