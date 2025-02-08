Такой шаг предпринят в связи с ужесточением антикитайских санкций США в сфере полупроводников

TSMC проявляет повышенную осторожность в отношениях с Китаем на фоне негативной реакции, вызванной сообщениями об использовании в процессорах искусственного интеллекта Huawei её чипов. Согласно отчёту Taiwan Economic Daily, тайваньский гигант уведомил китайских производителей интегральных схем о приостановке поставок продукции с техпроцессом менее 16 нм, ссылаясь на несоответствие новым правилам. Такой осторожный подход, вероятно, обусловлен давлением со стороны администрации Трампа и обострением торгового противостояния между США и Китаем.

В отчёте также указывается, что TSMC не будет принимать заказы на 16-нм продукцию, если её упаковка не будет выполнена компаниями OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test), одобренными Бюро промышленности и безопасности (BIS). Новое правило вступило в силу 31 января, что вынудило многие китайские компании, занимающиеся проектированием ИС, перевести заказы на упаковку в фирмы, соответствующие требованиям BIS, чтобы сохранить доступ к производственным мощностям TSMC. При этом заказы на 16-нм продукцию составляют менее 10% выручки TSMC, поэтому данное решение вряд ли существенно повлияет на финансовые показатели компании.

Процедура белого списка BIS была введена для повышения прозрачности в китайской полупроводниковой промышленности, учитывая доминирование Китая в производстве чипов с использованием старых техпроцессов, таких как 16 нм или 18 нм.

Остаётся открытым вопрос, как китайский рынок полупроводников отреагирует на новые ограничения. Однако, учитывая, что многие компании уже начали адаптироваться к новым правилам, значительных изменений в ближайшее время ожидать не стоит.