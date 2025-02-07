Новое покрытие способно поддерживать целостность дорожного полотна без вмешательства человека

Ученые разработали инновационное дорожное покрытие, способное восстанавливаться при образовании трещин, что позволяет избежать появления выбоин без необходимости вмешательства человека, сообщает The Guardian.

Международная группа специалистов создала самовосстанавливающийся битум, который автоматически заполняет образовавшиеся трещины, соединяя части асфальта. В результате экспериментов данный материал успешно заделывал мелкие трещины в течение 60 минут после их появления.

Для создания этого эффективного свойства битума исследователи внедрили в него микроскопические споры растений, пропитанные специальными маслами. Когда дорожное покрытие сжимается под давлением транспорта, споры высвобождаются, а масло попадает в появившиеся трещины. Попадая туда, масла размягчают битум, позволяя ему течь и эффективно заделываться.

Учёные применили машинное обучение для того чтобы смоделировать движение органических молекул в битуме и поведение самовосстанавливающегося материала, с целью выяснить, как он реагирует на новые трещины.

Исследователи предполагают, что через несколько лет этот материал может быть внедрён на дорогах Великобритании.

«Запечатывая трещины, мы предотвращаем образование выбоин в будущем и увеличиваем срок службы дороги. Мы можем увеличить срок службы дорожного покрытия на 30%», — заявили в команде разработчиков.

В среднем, водители на дорогах Англии и Уэльса, которые находятся под контролем местных властей, сталкиваются с шести выбоинами на 1,6 километра. В прошлом году в Великобритании на восстановление автомобилей, пострадавших от выбоин, было выделено беспрецедентные 725 миллионов долларов, а в 2023 году сумма составила 594 миллиона долларов.