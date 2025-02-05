Соответствующие положения были удалены из официальной политики компании

Накануне Google пересмотрела свои принципы в сфере искусственного интеллекта, убрав пункт о запрете использования технологий ИИ для создания оружия или систем наблюдения. Теперь подобные ограничения не имеют официального статуса.

Изменение этих принципов освещено Washington Post. В отчёте говорится, что Google изначально убрала соответствующие разделы, не предоставив комментариев по этому поводу. Подчёркивается, что глобальная гонка в области вооружений на основе ИИ разворачивается в сложных геополитических условиях. В руководстве Google считают, что США должны занимать лидирующее место в области технологий искусственного интеллекта. В этой связи компании должны взаимодействовать с государственными структурами и учреждениями для защиты граждан, содействия международному развитию и укрепления национальной безопасности.

Если коротко, Google считает ИИ важным геополитическим элементом. Следовательно, технологии должны использоваться в любых областях, чтобы продолжать всестороннее развитие. Компания будет тесно взаимодействовать с американским министерством обороны и представителями военно-промышленного комплекса.

В США опасаются, что если не пойти по этому пути, то велики риски уступить в этой области таким оппонентам, как Китай. Именно для этого Google позволит использовать свои ИИ-разработки для создания вооружений, слежки или кибератак.