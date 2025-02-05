В исходном коде сайта компании уже можно найти некоторые упоминания об устройствах на базе данного чипа

Уже скоро чипы AMD Ryzen 9000HX для игровых ноутбуков, также известные как Fire Range, станут доступны. Мобильные процессоры на основе архитектуры Zen 5 были представлены на выставке CES, и ASUS среди первых продемонстрировала свои игровые устройства, такие как ROG Strix 18 2025 edition.

На сайте ASUS уже можно увидеть ROG Strix 18 2025, который работает на AMD Ryzen 9 9955HX, но ноутбуки с процессорами X3D еще не были анонсированы официально. Тем не менее, были замечены признаки их подготовки. Поиск в Google по запросу «Ryzen 9 9955HX3D Laptops» приводит на страницу ASUS, посвященную игровым ноутбукам с этим процессором.

Однако на данной странице отсутствует контент, что указывает на то, что ASUS еще не завершила работу и не запустила соответствующие страницы. Исходный код сайта содержит несколько упоминаний о Ryzen 9 9955HX3D, что подтверждает намерение выпустить ноутбуки с данным чипом уже в скором времени.

Пока нет информации о моделях или характеристиках ноутбуков, однако, учитывая, что польский ритейлер недавно запустил предварительные заказы на кастомные ноутбуки с процессором Ryzen 9 9955HX3D, вполне вероятно, что ведущие производители готовят свои релизы. Так как ROG Strix представляет собой линию премиум-класса от ASUS, которая уже предлагает модели с Ryzen 9 9955HX и графикой RTX 5070, есть вероятность, что Ryzen 9955HX3D будет доступен также в версии ROG Strix 2025.

С учетом мощного игрового процессора, можно предположить, что ASUS предложит опции графических карт вплоть до RTX 5090, а также другими вариантами, такими как RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070. На данный момент не так много известных производителей анонсировали ноутбуки на базе Ryzen 9 9955HX3D. Еще одним таким брендом является MSI. Тем не менее, два китайских производителя также анонсировали свои уникальные решения с Ryzen 9 9955HX3D и видеокартами серии RTX 5000.