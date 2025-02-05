Уже скоро чипы AMD Ryzen 9000HX для игровых ноутбуков, также известные как Fire Range, станут доступны. Мобильные процессоры на основе архитектуры Zen 5 были представлены на выставке CES, и ASUS среди первых продемонстрировала свои игровые устройства, такие как ROG Strix 18 2025 edition.
На сайте ASUS уже можно увидеть ROG Strix 18 2025, который работает на AMD Ryzen 9 9955HX, но ноутбуки с процессорами X3D еще не были анонсированы официально. Тем не менее, были замечены признаки их подготовки. Поиск в Google по запросу «Ryzen 9 9955HX3D Laptops» приводит на страницу ASUS, посвященную игровым ноутбукам с этим процессором.
Однако на данной странице отсутствует контент, что указывает на то, что ASUS еще не завершила работу и не запустила соответствующие страницы. Исходный код сайта содержит несколько упоминаний о Ryzen 9 9955HX3D, что подтверждает намерение выпустить ноутбуки с данным чипом уже в скором времени.
Пока нет информации о моделях или характеристиках ноутбуков, однако, учитывая, что польский ритейлер недавно запустил предварительные заказы на кастомные ноутбуки с процессором Ryzen 9 9955HX3D, вполне вероятно, что ведущие производители готовят свои релизы. Так как ROG Strix представляет собой линию премиум-класса от ASUS, которая уже предлагает модели с Ryzen 9 9955HX и графикой RTX 5070, есть вероятность, что Ryzen 9955HX3D будет доступен также в версии ROG Strix 2025.
С учетом мощного игрового процессора, можно предположить, что ASUS предложит опции графических карт вплоть до RTX 5090, а также другими вариантами, такими как RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070. На данный момент не так много известных производителей анонсировали ноутбуки на базе Ryzen 9 9955HX3D. Еще одним таким брендом является MSI. Тем не менее, два китайских производителя также анонсировали свои уникальные решения с Ryzen 9 9955HX3D и видеокартами серии RTX 5000.