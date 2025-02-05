Геймеры объединяются, чтобы дать отпор спекулянтам на различных торговых площадках.

В последние дни стало совершенно очевидно: новые видеокарты RTX 5090 и 5080 были раскуплены почти мгновенно, а затем начали появляться на платформах перепродаж. Однако, там же появилось большое количество объявлений с огромными ценами за одно только изображение новой видеокарты.

Это не совсем мошенничество, организованное злонамеренными людьми, хотя отчасти так и есть. Как сообщает PC Gamer, большинство объявлений с фотографиями RTX 5090 вместо самих карт принадлежат разочарованным пользователям ПК, которые стремятся обмануть спекулянтов или, точнее, ботов, которых они используют для быстрого бронирования любых доступных вариантов.

Первым признаком того, что объявление о продаже RTX 5090 на сайте перепродажи может быть подделкой, является цена. Фальшивые объявления часто указывают на перепродажу карт по рекомендуемой розничной цене, что явно не соответствует интересам спекулянтов. В объявлении чётко указывается, что это изображение видеокарты для продажи, а не сам продукт. Пользователи даже выделяют заглавными буквами предупреждение «Не покупайте, если вы человек». Есть надежда, что автоматизированная система не распознает это.

Листинги с фотографиями через некоторое время исчезают, но пока неясно, связано ли это с продажами или удалением со стороны eBay. Вероятно, количество таких объявлений увеличится, так как сейчас идут организованные усилия по привлечению новых участников, стартовавшие на сабреддите PcBuild. Геймеры скооперировались, чтобы дать отпор спекулянтам, использующим ботов.

Эта ситуация продолжается уже несколько дней, и, судя по всему, в некоторых случаях это действительно сработало. Известно о человеке, который смог продать по крайней мере одну графическую карту RTX 5090 за 1200 долларов.