Это уже второе обновление с релиза игры на платформе Windows. Прошло всего четыре дня.

Marvel's Spider-Man 2 получил своё второе обновление после проблемного запуска на ПК, исправляющее множество серьёзных ошибок и улучшающее производительность. Созданная Insomniac Games и адаптированная для ПК командой Nixxes Software, игра была выпущена 30 января 2025 года. Но потерпела фиаско из-за плохой оптимизации.

Запуск Spider-Man 2 на ПК оказался проблематичным и пользователи сообщили о различных критических ошибках в портированной версии. Тем не менее, разработчики оперативно отреагировали на эти жалобы и выпустили уже второе обновление всего за четыре дня.

Nixxes Software представила новый фикс версии 1.202.0.0, который устраняет множество технических недочётов. Важнейшим аспектом последнего обновления стало внедрение различных исправлений сбоев, что сделало версию для ПК более стабильной. Также была решена проблема, из-за которой игроки не могли получать достижения на некоторых системах. Более того, исправлена ошибка, связанная с падением частоты кадров, которая могла выкидывать пользователей во время выполнения миссии «Покажи мне Нью-Йорк».

Что касается интерфейса пользователя, компания Nixxes Software также устранила проблему, при которой кнопки треугольника и квадрата некорректно отображались при использовании контроллера DualShock 4 с активным вводом Steam.

Разработчики Spider-Man 2, всего через несколько дней после первого обновления, выпустили ещё одно, что можно расценивать как явное старание команды. Последний пост на странице игры в Steam подчёркивает, что подразделения контроля качества и разработчиков «по-прежнему исследуют» и подготавливают «дополнительные патчи». Учитывая множество проблем, о которых сообщали пользователи Steam, вполне можно ожидать, что в ближайшие дни будут выпущены новые исправления.