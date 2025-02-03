Судя по всему, дефицит флагманских видеокарт Nvidia будет сохраняться

На сегодняшний день охота за Nvidia RTX 5090 является фактически бесперспективный делом. Конечно, проблемы заключаются в стандартных факторах: ограниченные запасы, высокий спрос и спекулянты. Свежие сведения от одного из известных британских ритейлеров подтверждают эту сложную картину. Похоже, что тем, кто готовился к выпуску нового графического процессора RTX 5090, вероятно, придётся провести в ожидании целых четыре месяца, прежде чем они смогут его приобрести.

В своем последнем обновлении британский ритейлер Overclockers UK сообщил, что все запасы видеокарт Nvidia RTX 5090 и RTX 5080 исчерпаны, что никого не удивило, и предварительные заказы в настоящее время приостановлены. Более того, компания отметила, что ожидается поступление RTX 5090 на склад в ближайшие 3–16 недель, в то время как RTX 5080 может появиться в течение 2–6 недель. Таким образом, тем, кто ждёт новых графических процессоров GeForce RTX 50, придётся запастись терпением на несколько месяцев — по крайней мере, для покупателей из Великобритании.

С учётом того, что видеокарты Nvidia RTX 5080 и RTX 5090 уже продаются за несколько тысяч долларов, можно уверенно сказать, что спекулянты получили значительную прибыль от дефицита. Хотя RTX 5090 получила в основном положительные отзывы, её обновление по сравнению с предыдущим поколением не является выдающимся. В то же время, ситуация с RTX 5080 совершенно иная — она не смогла продемонстрировать заметного повышения производительности по сравнению с RTX 4080 Super. Тем не менее, на фоне серьёзного дефицита, на рынке наблюдается огромный спрос на новые видеокарты.