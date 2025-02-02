По мнению американских властей, страна участвует в цепочке поставок ИИ-ускорителей Nvidia в Китай.

После инцидента с DeepSeek, похоже, Соединённые Штаты увеличили усилия по защите своих технологий от попадания в руки недружественных стран. Невзирая на строгий экспортный контроль и различные ограничения, Китай и другие страны продолжают получать доступ к мощным чипам Nvidia для ИИ, включая модели H100. В этой связи Bloomberg сообщает о начале расследования американскими властями, чтобы выяснить, не выступает ли Сингапур в роли промежуточного звена в поставках этих чипов для китайских компаний. Если такая схема подтвердится, это может иметь серьёзные последствия.

Согласно данным от @KobeissiLetter, объём продаж Nvidia в этой стране увеличился на 740% с момента появления DeepSeek. Учитывая, что Сингапур не активно участвует в гонке за ИИ. Nvidia подтвердила, что место выставления счёта может не совпадать с фактическим местом использования.

Также сообщается, что Китай значительно увеличил объёмы импорта чипов из Сингапура по сравнению с поставками из США. В Сингапуре, согласно имеющимся данным, функционирует всего 99 дата-центров, что вызывает дополнительные вопросы. Стоит отметить, что компания DeepSeek, как предполагается, располагает вычислительными мощностями стоимостью более 1,6 миллиарда долларов, включая около 10 000 графических процессоров Nvidia H800, 10 000 чипов A800, 10 000 более производительных H100 и 30 000 моделей H20. Это указывает на то, что Китай продолжает иметь доступ к передовым чипам для искусственного интеллекта.

Сингапур не является единственной страной, которая может участвовать в поставках чипов в Китай. По некоторым данным, к этому процессу подключились также Филиппины. В свете того, что США намерены начать официальное расследование, под угрозой оказывается 20% доходов Nvidia, связанных с ИИ. Если США решат устранить эту лазейку, это может привести к серьёзным последствиям как для Nvidia, так и для глобального рынка искусственного интеллекта в целом.