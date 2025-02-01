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Zelikman
Новые процессоры Ryzen 9 9000X3D будут представлены вместе с видеокартами Radeon RX 9070
По информации источника, это произойдёт на следующем мероприятии AMD в марте.

AMD готовится к запуску новых процессоров X3D в серии Ryzen 9000, среди которых будут две модели: Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D. Согласно информации от французского издания Cowcotland, AMD планирует представить Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D в марте, одновременно с новыми графическими процессорами RDNA 4.

Компания AMD собирается организовать новое мероприятие, посвящённое продуктам для настольных ПК, так как она считает, что графические карты серии RX 9070 требуют отдельной презентации. Следовательно, процессоры X3D также попадут в центр внимания на данном событии. Что касается характеристик, Ryzen 9 9950X3D будет иметь 16 ядер и 32 потока с двумя CCD и одним кристаллом ввода-вывода, обеспечивая до 144 МБ кэш-памяти.

Процессор Ryzen 9 9900X3D обладает конфигурацией из 12 ядер и 24 потоков, обеспечивая общий кэш до 140 МБ. Недавно сообщалось о том, что AMD утверждает, что игровой потенциал их моделей Ryzen 9 X3D будет аналогичен Ryzen 7 9800X3D, несмотря на большее количество ядер, так как параметры 3D V-Cache этих чипов практически идентичны. Для поклонников игр будущие процессоры могут показаться менее привлекательными, хотя в других задачах они, безусловно, будут демонстрировать улучшенные результаты.

Ryzen 7 9800X3D приобрёл огромную популярность благодаря своей приемлемой стоимости, поэтому можно ожидать, что потребительские ожидания к новым процессорам будут схожими, но пока это неясно.

#amd #видеокарты #процессоры #ryzen #radeon
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