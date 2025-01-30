Игровые тесты показывают превосходство DLSS 4 не только в производительности, но и в качестве картинки

Nvidia DLSS 4 является значительным обновление по сравнению с предшествующими версиями технологии увеличения разрешения, поскольку его предустановка «Производительность» способна предложить разрешение картинки и детализацию, превосходящие настройки «Качество» DLSS 3.8.

Недавний сравнительный видеоматериал от MxBenchmarkPC демонстрирует игры Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, STALKER 2, God of War Ragnarok и Horizon Forbidden West, работающие в разрешении 1440p с активированным Nvidia DLSS 4 в режиме «Производительность», в сравнении с теми же играми, использующими Nvidia DLSS 3.8 на предустановке «Качество». Это наглядно показывает, как новая версия технологии обеспечивает впечатляющее качество графики и уровень детализации, даже при масштабировании с пониженного базового разрешения. В определённых случаях результаты просто удивительные, как, например, в God of War Ragnarok, где мелкие детали на копье Драупнира выглядят значительно более четкими по сравнению с настройкой «Качество» DLSS 3.8.

NVIDIA DLSS 4 Super Resolution предлагает значительно более высокое качество изображения по сравнению с предшествующими версиями апскейлера, что стало возможным благодаря новой модели Transformer, которая будет совместима со всеми графическими процессорами Nvidia RTX. Однако, функция многокадровой генерации будет доступна только на видеокартах серии RTX 50. Это обещает существенно увеличить производительность даже в самых требовательных играх. Как продемонстрировано ранее в этом месяце с Cyberpunk 2077, игра может достигать более 120 FPS на RTX 5080 при 4K разрешении и активированной трассировке лучей, благодаря новой технологии Frame Generation, которая вскоре будет представлена.