По словам представителей компании, запасы данных адаптеров слишком малы, чтобы выпускать их прямо сейчас

Для многих любителей сборки ПК и геймеров может стать ожидаемым фактом новости о дефиците новейших видеокарт от Nvidia на складах. Это, похоже, будет напоминать прошлые ситуации, и уже имеются некоторые доказательства этой тенденции от компании MSI. На американском сайте компании по-прежнему можно будет оформить предварительный заказ на RTX 5090 до самой даты релиза 30 января, а также и после, однако, отгрузки начнутся только 6 февраля.

MSI, похоже, уверена в запасах RTX 5080, поскольку эти видеокарты будут доступны к немедленной покупке, и поставки начнутся 30 января. Тем не менее, существует множество энтузиастов, которые с нетерпением ждут возможности приобрести флагманскую модель GeForce RTX 5090. MSI же, по крайней мере, утверждает, что запасы доступны будут и у других торговых точек. Еще неизвестно, последуют ли другие бренды примеру компании MSI и перенесут отгрузку своих видеокарт на 6 февраля.

Это предположение находит подтверждение в сообщении инсайдеров, в котором говорится, что релиз RTX 5090 будет «очень проблемным», а «запасы окажутся на низком уровне». Судя по всему, партнёры компании вели переговоры с другими ритейлерами насчёт старта, и ситуация с доступностью RTX 5090 выглядит достаточно напряженной.

Тем временем особенно воодушевлённые клиенты компании NVIDIA начали разбивать лагеря у ключевых ритейлеров в надежде приобрести флагманские модели одними из первых.