Американцы, желающие приобрести новые флагманы одними из первых, разбивают палатки возле ритейлера Micro Center

Некоторые покупатели готовы к крайним мерам в стремлении приобрести новые адаптеры от Nvidia, так как продавцы подтверждают значительный недостаток графических карт серии RTX 5000. В одном из сообщений на Reddit Micro Center были показаны палатки у магазина в Тастине, Калифорния. Micro Center является популярным местом для сборщиков ПК в США, так как постоянно обновляет запасы самых востребованных компонентов. В преддверии выхода RTX 5080 и RTX 5090, запланированного на 30 января, магазин стал центром внимания для покупателей.

С учетом ожидаемого дефицита, Micro Center поделился видео на YouTube, освещающим эту проблему. Хотя магазин не рекомендовал людям оставаться на улице в зимние дни, это не остановило клиентов в Тастине. Вопрос о законности установки палаток на территории Тастина вызывает дебаты. Однако, ранее покупатели в этом районе уже сталкивались с подобными ситуациями при запуске других популярных товаров.





Micro Center применяет систему ваучеров, чтобы избежать череды покупателей 30 января. В день релиза клиенты смогут приобрести графические процессоры RTX 5080 и RTX 5090. Однако, ритейлер не будет предлагать карты Founders Edition. MSI, вероятно, станет основным поставщиком, хотя уже снизила ожидания относительно доступности. Компания обвиняет Nvidia в недостаточных поставках чипов для производителей сторонних видеокарт. В результате существует вероятность, что перекупщики вновь попытаются скупить любые модели серии RTX 50 и продать их по завышенным ценам.