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Zelikman
В сети появились новые изображения предсерийного прототипа электромобиля «Атом»
Данные экземпляры были собраны с использованием новых технологий и методов

Создатели электромобиля «Атом» поделились изображениями предсерийного прототипа своего будущего батарейного хэтча. Эти автомобили почти неотличимы от серийных, но собраны с использованием нестандартных технологий. Прототипы предназначены для нового этапа испытаний перед началом массового производства, который планируется на середину этого года.

Тестовые версии «Атома» были собраны вне стандартного производственного процесса, с применением методов, которые не будут использованы при выпуске серийных автомобилей, а также с некоторыми нестандартными элементами отделки. Важно отметить, что эти электрокары полностью функциональны, что позволит проводить испытания как на испытательных полигонах и в лабораториях, так и на общественных дорогах.

Кроме внедрения изменений в конструкцию электромобиля «Атом», основанных на результатах испытаний, разработчикам необходимо также инициировать несколько дополнительных программных решений и пройти процесс сертификации для автомобиля.

В конце прошлогоднего периода появлялась информация об особенностях силовой структуры кузова «Атома», который изготовляется из пяти различных марок стали и алюминия. В дополнение к этому, разработчики поделились сведениями о программе тестирования электромобиля на безопасность, которая включает, среди прочего, почти 50 краш-тестов и оценку устойчивости к коррозии.

#россия #автомобили #электромобили #рынок #атом
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