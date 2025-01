Игра создаётся ветеранами индустрии, работавшими над World of Warcraft

После 14 лет работы над World of Warcraft некоторые из разработчиков подняли планку и начали создавать свою игру в совершенно новом фэнтезийном мире. Это — Legacy: Steel and Sorcery, которая была признана одной из лучших игр на Steam Next Fest в прошлом году. Сообщается, что ранний доступ к игре стартует 12 февраля 2025 года.

Игра получила элементы многопользовательской RPG-прогрессии и крафта, а также MMO PvP, создавая тем самым уникальный проект в жанре Extraction. Игровой процесс ведётся от третьего лица, что позволяет игрокам видеть своих персонажей во всей красе во время сражений. Сеттинг игры наполнен разнообразными существами. Разработчики утверждают, что проект создавался задолго до популярности жанра Extraction, но он всё равно принесёт уникальный опыт и понравится игрокам.

Несмотря на то, что игра ориентирована на многопользовательский режим, вы можете выбрать игру в одиночку или собрать группу из трёх участников и создать свои собственные отряды для исследования широких просторов Митригарда. В ходе приключений предстоит столкнуться со множеством битв, однако, основной целью в Legacy: Steel and Sorcery станет добыча забытых артефактов, сбор ресурсов и возвращение на базу с добычей. В игре придётся столкнуться не только с нейтральными монстрами, но и с враждебными отрядами других игроков.

В игре присутствуют классические элементы MMO PVP, включая мародёрство, сражения, прокачку персонажей, исследование мира и PvP-баталии.