В компании отчитались о 11,9-процентном росте поставок к 2023 году.

Компания Hisense объявила о своём серьёзном успехе, став вторым по продаже брендом телевизоров в мире в течение трёх последовательных лет. Согласно отчету AVC Revo, который основан на данных 2024 года, производитель также утверждает, что его поставки увеличились на 11,9% по сравнению с предыдущим годом.

Этот рост, как видно, способствовал достижению 14,06% доли на глобальном рынке телевизоров. В результате Hisense начинает ощущать плоды своих инвестиций в спонсорство спортивных мероприятий, таких как чемпионат UEFA EURO-2024, а также в поддержку футбольного клуба Paris St. Germain. На сегодняшний день Hisense также выступает спонсором команды Formula-1 Infiniti Red Bull, а также Национальной регбийной лиги Австралии.

Этот производитель второй год подряд объявляет себя «брендом №1» в мире по изготовлению телевизоров с диагональю 100 дюймов и выше. К 2025 году компания Hisense готовит «революционные» новинки, среди которых 116-дюймовый светодиодный телевизор TriChroma с «революционной» технологией локального затемнения RGB на базе miniLED. Кроме того, компания представила колоссальный 136-дюймовый 120-герцевый телевизор microLED 136MX на выставке CES 2025 в начале этого года.