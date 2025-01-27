В некоторых играх Radeon 8060S продемонстрировала прирост превышающий 50%.

Не так давно AMD анонсировала свои чипы Ryzen AI Max Strix Halo. Эти инновационные решения идеально подходят как для ноутбуков, предназначенных для энтузиастов, так и для профессиональных рабочих станций, предлагая уникальные характеристики для мобильных платформ.

В целом, AMD Strix Halo разработана на базе передовой архитектуры Zen 5 для центрального процессора и графической структуры RDNA 3.5. Чипы состоят из трёх кристаллов: два — CCD, а один — IOD, в который интегрирован графический процессор. Связь между кристаллами осуществляется через новую версию Infinity Fabric и усовершенствованный интерфейс памяти, обеспечивающий пропускную способность до 256 ГБ/с. Каждый чип Ryzen AI Max дополнительно будет включать NPU XDNA 2 с производительностью в 50 терафлопс, что предоставит пользователям новые возможности для работы с искусственным интеллектом.

Флагманским решением стал процессор AMD Ryzen AI Max+ 395, который выделяется как самый производительный чип в серии. Он обладает 16 ядрами и 32 потоками. Базовая частота составляет 3,0 ГГц, а максимальная достигает 5,1 ГГц. Чип также оснащён 16 МБ кэш-памяти L2 и 64 МБ кэш-памяти L3, с тепловым пакетом в 55 Вт, который можно регулировать в пределах 45–120 Вт. В качестве встроенной графики Radeon 8060S, обладающий 40 вычислительными блоками, основанными на архитектуре RDNA 3.5, и с тактовой частотой до 2900 МГц.

Появились новые данные, которые позволяют сравнить данный процессор с графической картой Nvidia GeForce RTX 4070 для ноутбуков. Результаты для RTX 4070 были получены на ноутбуке ASUS ROG Flow Z13 при тестировании нескольких игр в разрешении 1080p с высокими настройками. Эти результаты отражают базовую производительность, не учитывая масштабирование или генерацию кадров.

Во всех 17 протестированных играх процессор AMD Ryzen AI Max+ 395 сумел обойти графический процессор Nvidia GeForce RTX 4070 для ноутбуков. Конфигурации питания, использованные в тестах, остались неизвестными, но можно заметить, что Ryzen AI Max+ 395 и его встроенная графика Radeon 8060 демонстрируют более чем 50% прироста производительности. А в игре Borderlands 3 этот показатель составляет впечатляющие 68%.

В среднем производительность Ryzen AI Max+ 395 превышает RTX 4070 на 23,2%. Это довольно внушительный результат, который говорит о том, что интегрированные видеокарты AMD теперь способны соперничать с высокопроизводительными и популярными графическими картами, предназначенными для ноутбуков.